Депутаты определились, кто из них будет работать за деньги, и осудили «Новых людей» за «воздержание»

Депутаты заксобрания утвердили список своих коллег, которые будут работать на профессиональной основе, то есть за зарплату, не занимая при этом руководящих должностей.

Как доложил вице-спикер Виктор Якимов, по итогам фракционных договоренностей список выглядит следующим образом: Рант Агаджанян («Новые люди»), Виктор Бабенко (ЕР), Олег Гордеев (КПРФ), Екатерина Есина (СР), Тарас Исаков (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Римма Скоморохова (КПРФ).

Дискуссия возникла только из-за одного кандидата – Ранта Агаджаняна («Новые люди»). «Мы их тащим, а они сопротивляются?» – возмутился Вячеслав Вегнер, напомнив, что накануне «Новые люди» воздержались при голосовании за законопроект об увеличении числа «платных» депутатов. «Это просто скромность!» – оправдывался депутат от НЛ Иван Зайченко. Спикер Людмила Бабушкина заявила, что ей удивительно слышать это слово, когда речь идет о таких серьезных темах. Единоросс Владимир Радаев тоже уколол депутата-неофита: «У вас там рядом доктор сидит, он скажет, что долго воздерживаться вредно».

Как писал «Новый День», на профессиональной основе уже работают спикер Людмила Бабушкина, ее замы – Аркадий Чернецкий, Виктор Шептий, Виктор Якимов, Михаил Клименко и Александр Ивачев; председатели комитетов и их заместители – Петр Соколюк, Сергей Карякин, Дмитрий Жуков, Игорь Аксенов, Валентин Лаппо, Агарон Варданян, Альберт Абзалов, Евгений Старков, Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Михаил Копытов, Елена Трескова, Елена Чечунова, Сергей Мелехин, Михаил Зубарев, Сергей Никонов; председатели комиссий – Вячеслав Вегнер, Виктор Якимов, Елена Трескова, Михаил Зубарев, Игорь Аксенов. Два вице-спикера – Виктор Маслаков и Армен Карапетян – согласились работать в заксо бесплатно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»