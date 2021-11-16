Спикер заксо объяснила, зачем увеличили число «профессиональных» депутатов

Свердловское заксобрание приняло в третьем, окончательном, чтении областной закон об увеличении числа депутатов, работающих на профессиональной основе, с 30 до 33. За проголосовали 43 депутата, двое воздержались.

Председатель Людмила Бабушкина заявила, что закон принимался для того, чтобы три новых депутата могли работать на профессиональной основе, то есть получать зарплату. В соответствии с фракционными договоренностями, одним из них должен был стать депутат от «Новых людей» Рант Агаджанян. Но «Новые люди» при голосовании по этому проекту в предыдущих чтениях воздерживались, и Людмила Бабушкина отметила, что она их не понимает. «Коллеги, у нас есть желающие работать на освобожденной основе!» – отметила она. Добавим, список депутатов, которые будут получать зарплату, еще не составлен.

Как уже сообщал «Новый День», в первом чтении законопроект был принят сегодня утром. Докладчиком выступил председатель комитета по законодательству, единоросс Дмитрий Жуков. 43 присутствующих депутата проголосовали за, трое – воздержались. В пояснительной записке к законопроекту указано, что он принимается «в целях совершенствования отдельных положений, регулирующих условия осуществления депутатами Законодательного Собрания Свердловской области депутатской деятельности».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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