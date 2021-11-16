Заксо увеличило число депутатов «на зарплате» с 30 до 33

Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, который увеличивает с 30 до 33 число депутатов, работающих на освобожденной основе, то есть получающих зарплату из бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», докладчиком выступил председатель комитета по законодательству, единоросс Дмитрий Жуков. В чем причина внесения такого законопроекта, он не уточнил, а его коллеги – не спросили. 43 присутствующих депутата проголосовали за, трое – воздержались.

Добавим, в пояснительной записке к законопроекту указано, что он принимается «в целях совершенствования отдельных положений, регулирующих условия осуществления депутатами Законодательного Собрания Свердловской области депутатской деятельности».

Как уже сообщил «Новый День», по проекту бюджета-2022 на депутатские зарплаты уйдет почти 136 миллионов рублей, плюс персонально председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной – чуть менее 7 миллионов рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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