На депутатов и сенаторов Свердловская область потратит 629 миллионов

Свердловская область увеличивает расходы на своих представителей в Госдуме, Совете Федерации и на депутатов заксобрания. Как следует из проекта бюджета на 2022 год, на них планируется в следующем году потратить 629 миллионов рублей, а годом ранее в бюджет закладывали на 15,7 миллиона рублей меньше.

Из этой суммы на депутатов заксо уйдет почти 136 миллионов, плюс персонально председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной – чуть менее 7 миллионов рублей. На депутатов Госдумы – а это 12 человек плюс помощники – в бюджете заложено 56,6 млн рублей, год назад им хватило 56,4 миллиона, хотя заседало на одного человека больше. Два сенатора с помощниками требуют более 8 миллионов рублей из бюджета.

На функционирование высшего должностного лица региона в бюджете заложено 563 миллиона. Из них непосредственно на губернатора – 7,7 миллиона рублей, остальное – это выплаты сотрудникам госорганов. В проекте бюджета говорится, что в следующем году оклады госслужащим в Свердловской области проиндексируют на 4%.

Добавим, по оценке Росстата, реальные доходы жителей Свердловской области с начала пандемии падают. В 2020 году только в первом квартале был рост, примерно на 2%. Затем доходы стали сокращаться и по сравнению с 2019 годом упали на 7,8%. В первом квартале этого года реальные доходы составили всего 89,7% в сравнении с началом прошлого года, к концу второго квартала они увеличились чуть более чем на 3%. Более свежие данные еще не опубликованы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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