Главный по бюджету, известные единороссы и коммунист в годах: приставы ищут деньги у депутатов-должников

Депутаты заксобрания Свердловской области решают, на что потратить бюджет региона. А мы решили проверить, насколько внимательно парламентарии относятся к личным финансам и не забывают ли вовремя платить по счетам. Как оказалось, сразу семь человек числятся в черном списке УФССП – из-за долгов на них открыты исполнительные производства.

Лидер по количеству долгов – единоросс Евгений Старков, сын экс-мэра Сысерти Вадима Старкова. Ранее он был помощником главы Арамильского городского округа, а теперь – зампредседателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Приставы в его отношении открыли шесть исполнительных производств, но незадолго до выборов, в мае 2021 года, все они были закрыты по одному и тому же основанию: у должника отсутствует имущество для взыскания. Правда, в сведениях об имуществе кандидатов он указал земельный участок, дом, квартиру, пару бюджетных автомобилей и забыл указать акции «Газпрома». В заксобрании Старков работает на профессиональной основе, то есть за зарплату.

Глава бюджетного комитета, единоросс Петр Соколюк не стал оплачивать штраф ГИБДД в 1000 рублей, эту сумму с главного по областным деньгам будут взыскивать принудительно. Вообще, штрафы ГИБДД – очень частая причина попадания парламентариев в черный список УФССП. Неоплаченный штраф повис на известном гонщике Сергее Карякине – долг числится с июля. И даже 73-летний коммунист Николай Коробейников схлопотал протокол за нарушение ПДД и не стал оплачивать.

Бизнесмен, член «Справедливой России» Армен Карапетян получил исполнительное производство из-за долга всего в 500 рублей. С его товарища Агарона Варданяна пытаются взыскать долг в 18,5 тысячи рублей и неоплаченный штраф за правила дорожного движения. В картотеке не указано, из-за чего образовалась задолженность. Зато известны причины претензий судебных приставов к представителю «Единой России» Владимиру Анисимову. Член комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления и комиссии по регламенту задолжал 13 тысяч рублей за коммуналку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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