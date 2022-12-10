Победить «Единую Россию» или как получится. Системная оппозиция начала подготовку к выборам в Екатеринбургскую думу

В сентябре 2023 года жители Екатеринбурга изберут новый состав городской думы. Выборы обещают быть конкурентными при условии, что сохранится действующая модель избрания: 18 депутатов по партийным спискам и 18 депутатов по одномандатным округам. «Новый День» поинтересовался у представителей политических партий, которые оппонируют «Единой России», сколько мандатов они рассчитывают взять в Екатеринбурге.

Так, лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев заявил, что цель КПРФ – получить больше мест, чем у партии власти. «КПРФ с каждым годом все сильнее набирает обороты в Свердловской области. Мы уже соревнуемся не за второе место, а за то, чтобы победить «Единую Россию». И лишь чуть-чуть нам не удавалось сделать это в предыдущие раунды. Так что настрой боевой, мы чувствуем поддержку жителей города», – сообщил собеседник агентства. Сейчас в Екатеринбургской думе заседают шесть депутатов от КПРФ. Ивачев рассчитывает «значительно» увеличить их количество в 2023 году.

«Справедливая Россия» тоже не спешит раскрывать карты. «Готовимся, будем участвовать. Есть направления городской деятельности и развития, по которым политика действующей администрации требует серьезной коррекции или помощи. Мы будем ставить эти вопросы на выборах и выстраивать систему депутатского контроля. Важно, чтобы новый состав думы был реально способен на депутатский контроль, а не смотрел на чиновников как подчиненный на начальство. Мы всегда стремимся взять столько мест в думе, сколько возможно. Это цель любой политической партии. Итог будет зависеть от многих факторов, многие из них пока неизвестны. Например, какая будет схема избрания депутатов, нарезки округов и тому подобное», – прокомментировал депутат Госдумы Андрей Кузнецов, руководитель свердловского отделения СР.

В 2018 году от «Справедливой России» в думу прошли семь кандидатов, но в течение созыва из партийной фракции выбыли два человека. Любовь Боркова перешла в стан «Единой России», а Алексей Холодарев в этом году был исключен из партии за критику спецоперации на Украине.

В штабе ЛДПР стараются быть реалистичными. «У нас уже есть кандидаты в Екатеринбургскую думу. Среди них будут и действующие депутаты ЛДПР, и, скорее всего, новички в списочной части. Кандидатам будем максимально помогать по атрибутике, организационной и юридической работе. Наша цель – взять два-три мандата в ЕГД. Но при условии, что нынешняя система выборов в Екатеринбурге сохранится. Если изменятся пропорции, и число депутатов, избираемых по списку, сократится, то у ЛДПР будут уже другие задачи и установки», – сообщил координатор регионального отделения партии Александр Каптюг.

В Екатеринбургской думе у партии остались два депутата, избранных по партспискам. Выигравший выборы в Кировском районе депутат от ЛДПР Григорий Вихарев сдал мандат досрочно, когда стал главой Белоярского округа.

Партия «Новые люди» также заявила о своих амбициях на эту кампанию. Как сообщил «Новому Дню» координатор реготделения Рант Агаджанян, партия надеется взять как минимум пять мандатов. «В городе у нас хорошая поддержка. Мы уже рассматриваем кандидатов, проводим с ними встречи. Какие есть требования? В первую очередь кандидат должен быть человеком. То есть, честным, порядочным и чтобы хотел что-то изменить», – прокомментировал Агаджанян. Напомним, партия «Новые люди» была образована в 2020 году, но уже имеет представителей в заксобрании Свердловской области и Госдуме РФ.

Не оставляет надежд и свердловское «Яблоко». «На 2023 год наша главная цель – это преодолеть барьер при прохождении в Екатеринбургскую городскую думу и получить в представительном органе не менее трех депутатских мандатов. Задача амбициозная, но, на мой взгляд, выполнимая», – заявил в соцсетях руководитель «яблочников» в регионе Максим Петлин.

В 2018 году от «Яблока» в Екатеринбургскую думу прошел только один депутат – Константин Киселев. А в предыдущем созыве представителей партии не было вообще, так как накануне выборов-2013 деятельность свердловского бюро «Яблока» была приостановлена из-за внутренних скандалов. Сейчас «яблочники» остаются единственной политической силой, которая публично выступает за прекращение боевых действий на Украине.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»