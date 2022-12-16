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Пятница, 16 декабря 2022, 10:07 мск

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Глава Екатеринбурга анонсировал смену схемы выборов в городскую думу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на ежегодной пресс-конференции намекнул на изменение системы выборов городской думы.

Мэр подчеркнул, что в переходе на мажоритарную систему есть логика, потому что люди хотят видеть не партии, а своих депутатов-одномандатников. Рассматривается вариант смешанной схемы, где 25 мандатов будут разыгрываться по округам, а 10 мандатов – по партийным спискам.

Напомним, выборы нового созыва Екатеринбургской думы состоятся 11 сентября 2023 года. Избирательная кампания будет назначена в начале июня, до этого срока возможны изменения выборной системы в Екатеринбурге посредством правок в областной закон.

Как ранее писал «Новый День», политические партии уже обозначили свои амбиции. Однако представители системной оппозиции подчеркивали, что ход кампании во многом будет зависеть от предложенной схемы выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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