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Кандидаты в депутаты теперь могут собирать подписи на «Госуслугах»

На выборах депутатов Свердловского заксобрания впервые появился механизм сбора подписей избирателей в электронном виде. Их число не может превышать более 50%.

Кандидат по одномандатному округу для регистрации должен сдать в избирком от 3622 до 4348 подписей избирателей в свою поддержку. Для регистрации партийного списка требуется 16 488 подписей. Обычно подписи собирают на бумажных листах, но в этом году появилась возможность делать это на портале «Госуслуги». Для этого участнику выборов нужно иметь личный кабинет кандидата и усиленную квалифицированную электронную подпись. Избиратели, в свою очередь, на «Госуслугах» могут просто нажать кнопку в его поддержку, и их данные автоматически заносятся в сбор подписей. В такой ситуации исключается процент брака, так как электронные подписи избирателей достоверны. Это существенно облегчает работу избирательной комиссии, которая занимается проверкой подписных листов, и снижает число конфликтов из-за неразборчивого почерка или сомнительных данных на бумажных листах. Но пока неясно, насколько новшество приживется.

Как пояснила «Новому Дню» председатель областного избиркома Елена Клименко, механизм сбора подписей через «Госуслуги» уже опробован в других регионах России. Но доля электронных подписей, собранных кандидатами, была далека от 50%. Оставшуюся часть они добирают традиционным «ручным» способом. Соответственно, и партиям такой технологичный вид сбора подписей пока не слишком интересен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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