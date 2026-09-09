Почти 260 тысяч свердловчан участвуют в голосовании за Кандидатов Кандидатовичей Кандидатовых

В преддверии парламентских выборов ЦИК России совместно с Минцифры РФ проводят тренировку дистанционного электронного голосования. В ней могут принять участие те избиратели, кто подал заявку на ДЭГ до 23:59 6 сентября и получил статус «учтено».

Тестовое голосование на портале vybory.gov.ru началось в 8:00 9 сентября и продлится до 20:00 10 сентября по местному времени. Если избиратель зарегистрирован в Екатеринбурге, но фактически находится в Москве, то его голосование засчитывается по екатеринбургскому времени. Во время тренировки голосование идет за «Кандидатов Кандидатовичей Кандидатовых» и партии под номерами.

Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, во всероссийской тренировке ДЭГ принимают участие 259 714 избирателей из Свердловской области. Подать заявление на электронное голосование можно на портале «Гослуслуги» до 23:59 14 сентября по московскому времени.

Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Жители Свердловской области будут избирать депутатов новых составов Госдумы РФ и Заксобрания региона, в 35 муниципалитетах также состоятся выборы в местные думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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