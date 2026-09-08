Кандидатов от «Яблока» могут снять с выборов за демонстрацию экстремистских символов

Если суд признает кандидатов в депутаты от «Яблока» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, они могут лишиться пассивного избирательного права.

Как пояснил «Новому Дню» юрист Алексей Остапов, запрет на участие в выборах в качестве кандидатов действует на время, пока они считаются привлеченными к административной ответственности – это один год.

Впрочем, для этого постановление суда о привлечении к ответственности по ст. 20.3 КоАП должно вступить в законную силу, а заседания еще даже не назначены.

Сторонники екатеринбургского «Яблока» в телеграм-канале уже дают кандидатам советы, как избежать такого развития событий – например, попытаться добиться переноса судебного заседания на дату после выборов.

Отметим, накануне ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко в связи с возбужденным в отношении него административным делом. «В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 4 ФЗ «О выборах» не может быть избран депутатом Государственной думы гражданин РФ, подвергнутый административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ, если голосование на выборах депутатов Государственной думы состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию», – цитирует «Интерфакс» члена ЦИК Константина Мазуревского.

Как уже писал «Новый День», вчера в Свердловской области полиция задержала шестерых кандидатов в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко». В отделения полиции доставили депутата ЕГД Константина Киселева, кандидата в депутаты Госдумы и заксо по Асбестовскому округу Владимира Севостьянова, кандидата по Верх-Исетскому округу Александра Куделькина, кандидатов Шану Огней, Владимира Собянина и бывшего депутата ЕГД Алексея Холодарева. В отношении всех задержанных были составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили. Когда состоятся судебные заседания по предъявленным обвинениям, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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