За один день на Урале задержали 6 кандидатов в депутаты от «Яблока»

В понедельник, 7 сентября, в Свердловской области полиция задержала шестерых кандидатов в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко».

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в отделения полиции доставили депутата ЕГД Константина Киселева, кандидата в депутаты Госдумы и заксо по Асбестовскому округу Владимира Севостьянова, кандидата по Верх-Исетскому округу Александра Куделькина, кандидатов Шану Огней, Владимира Собянина и бывшего депутата ЕГД Алексея Холодарева.

В отношении всех задержанных были составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили домой. Когда состоятся судебные заседания по предъявленным обвинениям, пока неизвестно.

Если кандидатов признают виновными, это может стать основанием для аннулирования их регистрации – такие прецеденты в других регионах уже были.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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