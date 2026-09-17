Жога призвал найти время и прийти на выборы

Уральский полпред Артем Жога провел совещание, по итогам которого призвал жителей округа найти время и принять участие в выборах.

«Завтра в России стартуют выборы. Провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в Единый день голосования в Уральском федеральном округе. Заслушал доклады коллег из профильных структур об итогах подготовки к важному событию. В регионах УрФО пройдут выборы в Государственную думу и еще 88 избирательных кампаний. Все избирательные участки готовы: они обеспечены видеонаблюдением. Проверки помещений завершены, скоро начнется доставка бюллетеней», – написал Артем Жога в социальных сетях.

По его словам, перед ответственными органами стоит задача обеспечения безопасности для всех участников избирательного процесса. Всего в этой работе в УрФО будет задействовано свыше 30 тысяч представителей правоохранительных органов и экстренных служб. В трех регионах – Курганской, Свердловской и Челябинской областях – доступно дистанционное электронное голосование. Для участия в выборах онлайн зарегистрировались более 580 тысяч человек.

«Поручил главным федеральным инспекторам и всем ответственным ведомствам держать на особом контроле ситуацию на избирательных участках. Уверен, что все службы приложат максимальные усилия, чтобы волеизъявление граждан прошло в соответствии с законом. Уважаемые жители Уральского федерального округа, голосование будет проходить три дня – 18, 19 и 20 сентября. Найдите время и сделайте свой выбор!» – призвал Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

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