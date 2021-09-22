Состав свердловского заксобрания обновится на 50%. Список депутатов

Свердловский избирком сегодня утвердил официальные итоги выборов в региональное заксобрание. «Единая Россия» потеряла квалифицированное большинство в парламенте, а фракции оппозиционных партий почти полностью сменили состав. Кто будет работать в новом созыве свердловского парламента – в обзоре «Нового Дня».

«Единая Россия» – 33 мандата

Партия власти забрала 23 из 25 одномандатных округов, в которых переизбрались 20 депутатов прошлого созыва. Четверо из них – перебежчики из других партий: бывший жириновец Михаил Зубарев, бывший коммунист Вячеслав Вегнер, бывший справедливоросс Виктор Маслаков и бывший «пенсионер» Евгений Зяблицев. Среди одномандатников во фракции «Единой России» появятся три новых лица. Это помощник главы Арамильского округа Евгений Старков, депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Мелехин и автогонщик Сергей Карякин.

По партийному списку «Единая Россия» получает 10 мандатов. Они распределяются между первой областной тройкой и семи территориальными группами, в которых ЕР набрала наибольшее количество голосов избирателей. По данным «Нового Дня», в заксо проходят депутаты предыдущего созыва Алексей Коробейников, Елена Трескова и Владимир Анисимов, а также экс-министр АПК Михаил Копытов, директор филиала ядерного университета МИФИ в городе Лесном Владимир Рябцун, депутат думы Каменска-Уральского и сотрудница АО «Русал» Анна Соломеина. Также на мандат претендует глава Волчанска Александр Вервейн по Краснотурьинской территориальной группе. Если он откажется от депутатского кресла, оно перейдет Виктору Бабенко. Депутатский мандат, доставшийся губернатору Евгению Куйвашеву как лидеру партсписка ЕР, переходит территориальной группе, которая заняла восьмое место по числу голосов избирателей. Таковой является Ленинская группа Нижнего Тагила, а, значит, мандат там забирает гендиректор ООО «Нижнетагильский холодильник», депутат местной думы Вячеслав Малых.

Пока неясно, кто из областной тройки – Аркадий Чернецкий или Александр Высокинский – уходит в Совет Федерации. Это решение примет новый состав свердловского заксобрания. Но в этом случае судьбу освободившегося мандата будет решать уже не избирком, а партия.

КПРФ – 9 мандатов

Коммунисты получили два места в заксо, выиграв выборы в одномандатных округах. В Чкаловском округе победу одержал Александр Ивачев, но в то же время он сохраняет шансы на попадание в Госдуму, так как шел вторым номером в партийном списке. От Кировградского округа депутатом становится 70-летний директор школы Евгений Букреев.

По партсписку КПРФ отходит семь мандатов. Как выяснил «Новый День», депутатские места в областном парламенте получают Игорь Аксенов (работал в прошлом созыве заксо), боевой генерал в отставке Тарас Исаков, руководитель свердловской общественной организации «Дети войны» и депутат гордумы Екатеринбурга Римма Скоморохова, преподаватель на пенсии Николай Коробейников, экс-директор департамента госзаказа Ярославской области Григорий Бачериков и депутат Качканарской думы Габбас Даутов.

«Справедливая Россия – за правду» – 4 мандата

Первый номер партсписка Андрей Кузнецов направится в Госдуму, об этом он сам сообщил агентству. Соответственно, два мандата получают по списку бизнесмен Армен Карапетян и экс-замминистра здравоохранения Екатерина Есина. Еще два мандата переходят лидерам Верхнепышминской и Ревдинской территориальных групп – Наталье Ибрагимовой и Елене Смирновой.

ЛДПР – 2 мандата

В областной парламент проходят депутат думы Асбеста Александр Каптюг и совладелец клиники «Гармония» Леонид Хаютин. Оба на таком уровне работают впервые. «Сначала будем принимать дела от партийцев. Затем выберем комитеты для работы. Я бы хотел заниматься тем, в чем разбираюсь. Это промышленность, экономика, спорт и бюджет», – рассказал «Новому Дню» Александр Каптюг.

«Новые люди» – 2 мандата

Партия, созданная в 2020 году, получает сразу два места в свердловском заксобрании. Депутатами становятся екатеринбургский предприниматель Иван Зайченко и общественный деятель Рант Агаджанян.

«Наша цель: не подвести 145 тысяч избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Для работы пока рассматриваем два комитета – по бюджету и по промышленности. Прежде всего нам нужно будет обработать запросы свердловчан, на которые мы не успели ответить во время агитационной кампании. Их очень много, а всего за год в свердловское отделение партии поступило порядка 25-30 тысяч обращений. Работа предстоит огромная», – прокомментировал агентству Рант Агаджанян.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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