Число свердловских муниципалитетов сократится на 20%

После вступления в силу нового федерального закона о местном самоуправлении в Свердловской области число муниципалитетов сократится примерно на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на брифинге по итогам заседания «Депутатской вертикали» спикер заксо Людмила Бабушкина. По ее словам, под преобразование попадут сельские и городские поселения, но процесс не будет быстрым – проект федерального закона подразумевает переходный период до 2028 года.

Добавим, что во время обсуждения законопроекта вице-спикер Виктор Шептий обратил внимание еще на один аспект. Он рассказал депутату Госдумы Павлу Крашенинникову, соавтору закопроекта о МСУ, что в 2022 году в 50 муниципальных образованиях должны пройти выборы местных дум, при этом 19 из них – это муниципальные районы и сельские поселения, а таких типов МО в новом федеральном законопроекте нет. Шептий попросил Крашенинникова сказать, что будет с этим думами. Тот обещал учесть эти случаи в переходных положениях закона.

Напомним, после принятия нового закона о принципах организации МСУ число видов муниципальных образований сократится с восьми до трех, а система местной власти станет одноуровневой. Сейчас в России есть восемь видов МО: муниципальный район, в который входят городские и сельские поселения, муниципальные округа с преимущественно сельским населением, городские округа, где не менее двух третей жителей живёт в городах, городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы и внутригородские территории городов федерального значения. Законопроект предлагает оставить только три вида: городские округа, муниципальные округа (с населенными пунктами сельского типа) и внутригородские территории городов федерального значения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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