Более 50 свердловских муниципалитетов лишатся статуса городских округов

В Свердловской области началась реформа местного самоуправления: сразу 54 муниципалитета сменят свой статус с «городского округа» на «муниципальный округ». Соответствующие законопроекты уже внесены в заксо. Если депутаты их одобрят, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Как пояснил «Новому Дню» председатель комитета заксо по МСУ и региональному развитию Михаил Зубарев, об изменении количества муниципальных образований речи не идет. «Изменится только статус муниципальных образований, для каких-то объединений или сокращений оснований нет», – отметил он. После вступления областных законов в силу администрации упомянутых в них округов должны будут внести в муниципальные уставы соответствующие изменения.

Напомним, по федеральному законодательству к городским округам предъявляются определенные требования. Доля городского населения в таких муниципалитетах должна составлять не меньше 2/3, а плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю по РФ (8,55 человека на кв. км).

Проведенный областными властями анализ выявил, что большинство городских округов Свердловской области не соответствуют этим требованиям. Причем это касается не только небольших городов, таких как Ачит, Гари, Новая Ляля или Сосьва, но и крупных райцентров – Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска. Статус городских округов сохранят, помимо Екатеринбурга, Арамиль, Каменск-Уральский (без Каменского района), Верх-Нейвинский, Ирбит (без Ирбитского района), а также закрытые города.

Как сообщал «Новый День», после принятия нового закона о принципах организации МСУ число видов муниципальных образований должно сократиться с восьми до трех, а система местной власти станет одноуровневой. Переходный период действует до 2028 года. Сейчас в России существует восемь видов МО: муниципальный район, в который входят и городские, и сельские поселения, муниципальные округа с преимущественно сельским населением, городские округа, где не менее двух третей жителей живет в городах, городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы и внутригородские территории городов федерального значения. Новый закон предполагает, что останется только три вида: городские округа, муниципальные округа (с городами и населенными пунктами сельского типа) и внутригородские территории городов федерального значения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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