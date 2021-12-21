Свердловские депутаты уходят на каникулы до февраля

Первое в 2022 году заседание свердловского заксо состоится в начале марта. До этого, в феврале, начнут работу профильные комитеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала заседаний, об этом сообщила сегодня во время перерыва на брифинге спикер заксо Людмила Бабушкина.

Она также рассказала, что во время весенней сессии депутаты приведут ряд областных законов в соответствие с федеральными, которые примет в ближайшее время Госдума. В частности, заксо ждет принятия нового федерального закона о местном самоуправлении в системе публичной власти.

Напомним, после вступления в силу ФЗ о местном самоуправлении в Свердловской области число муниципалитетов сократится примерно на 20 процентов. Под преобразование попадут сельские и городские поселения, но процесс не будет быстрым – законопроект подразумевает переходный период до 2028 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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