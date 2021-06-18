Свердловские выборы продлятся три дня

Голосование на выборах в свердловский парламент, как и в Госдуму, будет трехдневным. Новый состав заксобрания жители будут избирать 17, 18 и 19 сентября. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Ранее решение о проведении многодневных выборов приняла Центральная избирательная комиссия. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, причиной стали рекомендации Роспотребнадзора и общественное мнение. В ЦИК считают, что трехдневное голосование гарантирует «безопасность, доступность и удобство для избирателей».

В пресс-службе свердловского избиркома добавили, что смета на проведение региональных выборов уже утверждена. Как ранее сообщал «Новый День», организация кампании будет стоить 310 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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