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Пятница, 18 июня 2021, 17:23 мск

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Свердловские выборы продлятся три дня

Голосование на выборах в свердловский парламент, как и в Госдуму, будет трехдневным. Новый состав заксобрания жители будут избирать 17, 18 и 19 сентября. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Ранее решение о проведении многодневных выборов приняла Центральная избирательная комиссия. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, причиной стали рекомендации Роспотребнадзора и общественное мнение. В ЦИК считают, что трехдневное голосование гарантирует «безопасность, доступность и удобство для избирателей».

В пресс-службе свердловского избиркома добавили, что смета на проведение региональных выборов уже утверждена. Как ранее сообщал «Новый День», организация кампании будет стоить 310 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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