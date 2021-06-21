В дни выборов школьников переведут на дистант

Трехдневное голосование (17, 18 и 19 сентября) может привести к тому, что тех школьников, в чьих учебных заведениях расположены избирательные участки, в пятницу и субботу отправят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель областного избиркома Владимир Русинов. «Мы этот вопрос не просто изучили, у нас уже на подходе соглашение с министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Соответствующее соглашение уже заключено между ЦИК и Министерством просвещения РФ. Исходим из того, что найдем какие-то точки соприкосновения. Либо это будет дистанционное обучение, либо еще какое-то решение, но дети учебные часы не потеряют», – заявил Русинов.

Решение о проведении многодневных выборов приняла Центральная избирательная комиссия. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, причиной стали рекомендации Роспотребнадзора и общественное мнение. В ЦИК считают, что трехдневное голосование гарантирует «безопасность, доступность и удобство для избирателей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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