В дни голосования школьников не обязательно переведут на дистант

В Свердловской области пока не принято однозначного решения, что в дни голосования (17-18 сентября) школьников будут переводить на дистант.

Как сообщили в департаменте информполитики, сегодня председатель облизбиркома Владимир Русинов и министр образования Юрий Биктуганов подписали соглашение о взаимодействии в дни голосования. «Из соглашения не следует, что на все дни голосования в образовательных учреждениях в обязательном порядке будет введена дистанционная форма обучения. Рассматриваются разные формы обучения, внеурочная деятельность и другие варианты», – отметили в ДИПе.

Между тем 56% (1399) избирательных участков области расположены именно в образовательных учреждениях. Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Все члены избиркомов должны будут приступить к работе уже в четверг – день, предшествующий началу голосования.

Ранее в облизбиркоме уже заявляли, что положенные учебные часы дети в той или иной форме получат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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