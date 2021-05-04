Выборы свердловских депутатов оценили в 310 миллионов рублей

Избирком Свердловской области утвердил смету расходов на региональные парламентские выборы, которые пройдут 19 сентября. На организацию избирательной кампании будет потрачено чуть более 310 миллионов рублей. Большая часть суммы – 260,4 миллиона рублей – будет направлена территориальным, окружным и участковым комиссиям.

Согласно документам, на собственные нужды областной избирком потратит 49,6 миллиона рублей. В том числе почти 16 миллионов уйдет на изготовление информационных листовок, 13,6 миллиона рублей – на дополнительную оплату труда членов избиркома, 935 тысяч рублей – на связь и 68 тысяч рублей – командировочные расходы. Еще 14,1 миллиона рублей заложено на «приобретение оборудования длительного пользования». Смета расходов на проведение выборов в заксобрание направлена в министерство финансов Свердловской области.

Напомним, предыдущие выборы свердловских депутатов обошлись на 43 миллиона дешевле. Смета региональной избирательной кампании 2016 года составила 267,3 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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