Голосование на выборах в Госдуму продлится три дня

Голосование на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму будет трехдневным – 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. По ее словам, причиной для отказа от однодневного голосования стали рекомендации Роспотребнадзора, а также общественное мнение.

Панфилова заверила, что «большинство наших граждан положительно отнеслись и поддержали голосование в течение нескольких дней». Глава Центризбиркома считает, что это гарантирует «безопасность, доступность и удобство для избирателей».

Перед принятием этого решения на заседании ЦИК выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Голосование в течение трех дней позволяет избежать рисков инфицирования и обеспечить безопасное волеизъявление граждан», – отметила она.

Москва, Мария Соколова

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