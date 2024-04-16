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Вторник, 16 апреля 2024, 15:23 мск

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Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова вручила избранному главе государства Владимиру Путину удостоверение президента РФ. Это произошло во время их встречи в Кремле.

«Владимир Владимирович, позвольте вручить Вам удостоверение», – сказала Памфилова. Президент в ответ поблагодарил главу ЦИК. «Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем Вашим коллегам и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», – отметил Путин.

Источник: пресс-служба Кремля

Напомним, президентские выборы завершились в России с беспрецедентным результатом. За действующего главу государства Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей – 76 млн 277 тысяч 708 человек, что составило 87,28% от общего числа россиян, принявших участие в выборах.

При этом итоговая явка на выборах составила 77,49% от числа избирателей, включенных в списки. В абсолютном выражении проголосовали 87 576 075 россиян. В истории современной России подобного показателя ранее не было.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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