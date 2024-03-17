«Невероятно достойно» – Памфилова высказалась о ходе выборов президента России

Президентские выборы в России прошли очень достойно, несмотря на все попытки недругов помешать голосованию. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. По ее данным, явка на 18:00 составила 74,22%.

«Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы это (выборы) не произошло со стороны наших недругов. Мы справились. И Россия сделала свой выбор», – заявила Памфилова после закрытия избирательных участков на всей территории страны.

Глава ЦИК РФ сообщила предварительные итоги голосования после обработки 24,4% протоколов. «Предварительные итоги. Даванков Владислав Андреевич: подано голосов 667 448 – это 3,73%. Путин Владимир Владимирович: подано голосов 15 755 224 голоса – 87,97%. Слуцкий Леонид Эдуардович: подано голосов 529 260, то есть пока 2,96%. Харитонов Николай Михайлович: подано голосов 681 309, итого 3,8%», – сообщила Памфилова на брифинге в 21:00 мск.

«Это предварительные итоги, подсчет продолжается. Прошу всех наблюдателей, все СМИ, которые работают быть максимально внимательными, также, как и наши коллеги, чтобы мы прошли достойно этот период», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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