Глава ЦИК России возмущена фейками про президентские выборы в России

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о фейках во время выборов главы государства. По ее словам, распространяются ложные сообщения даже по поводу якобы сбоев в работе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах, где такая форма голосования отсутствует.

«Фактически то, что они (прозападная либеральная оппозиция) сейчас делают, – придумывают фейки. А дальше, что идет? Система научилась моментально их отражать… полчаса и разоблачаем», – подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК РФ также привела в пример распространенное сегодня телеграм-каналах видео о взрыве на одном из избирательных участков в Белгороде, который назвала «непонятным для всех роликом», так как таких помещений во всей области нет.

«Еще немного о фейках… Вот распространены в сети. Один из Telegram-каналов сообщает о сбоях в работе системы ДЭГ – фото даже приложены, в Республике Ингушетия. Хочу сказать, что у нас в Республике Ингушетия ДЭГ вообще не применяется», – пояснила Памфилова и добавила, что аналогичная информация распространялась и по Ставропольскому краю, где онлайн-голосование на выборах президента РФ также не применяется.

Напомним, в России проходят выборы главы государства до 17 марта включительно. К 18:00 мск 15 марта порядка 25% избирателей уже проголосовали.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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