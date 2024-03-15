«Элементы терроризма»: глава ЦИК России пообещала жесткое наказание для подонков-провокаторов на выборах главы государства

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны красящими жидкостями, а их действия сравнила с терроризмом. По ее словам, таких нарушителей ждёт жесткое наказание.

«Насколько изменила характер своих действий наша так называемая прозападная либеральная оппозиция. Раньше они все время били на то, что нужен контроль за выборами, чтобы правильно посчитали… А что происходит сейчас? Они видят – явка хорошая, народ идет. Они знают, тоже не идиоты, социологию, все... Не хотят они, чтобы урны открывали, потому что предполагают, что тот результат, который будет им не понравится. Значит, меняют тактику», – констатировала Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК России.

Глава Центризбиркома обратила внимание, что пять случаев с заливанием красящих жидкостей в избирательные урны, совсем не безобидное правонарушение.

«Фактически вот эта тактика – чистосердечное признание в своем фиаско и переход на такие методы, которые вызывают просто отвращение. Мы их сейчас рассмотрим. Это заливать, нанимать, как это делали у нас разные группы воздействия, за деньги… Это подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков. Это не безобидно. Более того, тех, кого задержали, один говорит, что 100 тысяч он получил, еще кто-то (рассказывает) – а нам сказали, что за это ничего не будет, что это мелкое хулиганство. Так вот я хочу сказать: послушайте внимательно. Для всех – это 141 статья Уголовного кодекса: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии – до 5 лет! Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли и проголосовали», – заявила она.

«Это элементы терроризма, это не обычное простое хулиганство. Мы находимся в режиме объявленной нам войны и не только информационной. Поэтому понимать надо, мозги включать тем, кто за такими копейками гонится. Женщина, которая это сделала, на телефон сняла и доложила – задание выполнено», – подчеркнула глава ЦИК РФ.

При этом Памфилова сообщила, что все нарушители задержаны, и «кто еще посмеет, будут задержаны». «Вот методы, на которые идут наши предатели, сбежавшие из страны, которых используют и в хвост, и в гриву те, что вообще-то борется с Россией. Вот дошли до таких методов. Не получается!.. Все задержаны… Следственный комитет возбуждает соответствующие дела. Наши все начеку вместе с правоохранительными органами», – заключила Памфилова.

Ранее сообщалось о инцидентах с вливанием красящей жидкости в урны для голосования в Москве, Ростове, Карачаево-Черкесии и Воронежской области. Также поступали данные о поджоге на избирательных участках.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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