ЦИК назначил довыборы в Госдуму в трех округах на 6-8 сентября

Центризбирком РФ назначил даты дополнительных выборов в Госдуму в трех одномандатных округах. Проголосовать можно будет в течение трех дней: 6, 7, 8 сентября.

Решение принято на заседании комиссии, трансляция которой велась на официальном сайте ЦИК. Довыборы пройдут в Хакасском одномандатном избирательном округе № 35 в Хакасии, Унечском одномандатном избирательном округе № 78 в Брянской области, Южном одномандатном избирательном округе № 152 в Ростовской области.

Выборы глав Хабаровского края, Кемеровской, Курской и Калининградской областей пройдут в единый день голосования в сентябре. Нынешние руководители регионов Михаил Дегтярев, Сергей Цивилев, Роман Старовойт и Антон Алиханов покинули свои кресла, поскольку вошли в состав нового правительства РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube