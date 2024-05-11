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Суббота, 11 мая 2024, 20:55 мск

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Досрочные выборы глав «министерских» регионов пройдут в сентябре

Выборы глав Хабаровского края, Кемеровской, Курской и Калининградской областей, нынешние руководители которых Михаил Дегтярев, Сергей Цивилев, Роман Старовойт и Антон Алиханов войдут в состав нового правительства РФ, пройдут в сентябре.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в комментарии ТАСС, в соответствии с федеральным законом выборы пройдут в единый день голосования.

Как сообщал «Новый День», сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал кадровый состав нового правительства, который должна теперь утвердить Госдума. На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, на должность министра промышленности и торговли – кандидатура руководителя Калининградской области Антона Алиханова. Министром энергетики готовится стать губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев, а министром спорта – глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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