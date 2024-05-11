Есть кадровые перестановки: Мишустин назвал персональный состав нового правительства РФ (СПИСОК)

Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового кабинета министров. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, в кабмине будут кадровые перестановки.

В частности, в новом составе правительства Денис Мантуров, в ведении которого находится промышленность, займет пост первого вице-премьера, что, по словам Белякова, обусловлено приоритетами технологического развития страны. Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом кабмине появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший министерство транспорта.

В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.

В связи с переходом ио первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы курировать экономический блок, помимо энергетики, будет Александр Новак. В его сферу ответственности будут входить также вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.

Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Под его координацию будут отданы цифровое развитие и связь, а также антимонопольная политика.

К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности министерства науки и высшего образования, министерства спорта и минэкономики в части развития туризма, добавятся минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

Также должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

В министерском блоке планируются следующие изменения:

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая с 2021-го занимает должность первого заместителя министра.

На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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