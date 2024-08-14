Центризбирком разрешил досрочное голосование в приграничных регионах РФ

С 28 августа в восьми приграничных регионах, в том числе Курской, Брянской и Белгородской областях, по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Предполагается, что волеизъявление граждан может проходить как на избирательных участках, так и на дому и на придомовых территориях, а также в местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении.

Такое решение приняла ЦИК России для обеспечения избирательных прав граждан этих регионов.

Чтобы включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа, необходимо подать заявление с помощью технологии «Мобильный избиратель», а в случае невозможности подачи такого заявления – обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования, уточнили в Центризбиркоме.

Решение касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской и Воронежской областей.

Москва, Елена Володина

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