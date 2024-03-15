«Это та же серия подонков»: ЦИК России сообщил о провокациях на участках для голосования

Центризбирком России призвал усилить на избирательных участках охрану ящиков для голосования после инцидентов в двух регионах, где в урны с бюллетенями были влиты чернила. В ЦИК также заявили о провокациях в Санкт-Петербурге, а также ложных телефонных звонках из Росгвардии.

В частности, замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что двух субъектах «произошло вливание в урну чернил». «Делают (это) и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение… Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии. Убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования – или это штатский дежурный, или попросить помощи у полиции, у Росгвардии. Мы сейчас обратимся и к ним в штаб. Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», – пояснил Булаев.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова со своей стороны призвала сотрудников участковых комиссий к бдительности. «Это делают из той же серии подонков, которые за 10 тысяч взрывают железнодорожные пути, людей. Это та же серия подонков, готовых продать за кровавый грош все, что угодно. Поэтому коллеги, будьте бдительны», – подчеркнула она.

«В Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять. Есть те, кто из других регионов пытается проголосовать. Иностранные СМИ ходят, их много там, видимо, что-то готовится, какая-то провокация. Думаю, что наши коллеги будут настороже», – отметила глава ЦИК РФ.

Памфилова также предупредила, что «фиксируются звонки якобы от Росгвардии о том, что идет проверка кнопки тревожной сигнализации – просят нажать».

«Это только крохи малые. Это не просто слова, которые я говорила все эти дни. У нас часть СМИ, извините, прозападных иронизируют. Это реальная жизнь, коллеги. Мы готовились, они тоже готовятся. Но получат такой отпор, которого мало не покажется», – заявила Памфилова и сообщила к 15:30 ЦИК подготовит материалы о провокациях и фейках.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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