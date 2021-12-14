«Никакой демократии и плюрализма»: Госдума утвердила закон о региональной «публичной» власти в России

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о единой системе публичной региональной власти в РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции отказалась поддержать документ, поскольку, по их мнению, новые нормы ведут к застою и росту недоверия россиян к власти.

В частности, депутат от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что выборы всех уровней надо проводить по партийным спискам, хотя новый закон фактически это ограничивает на региональном уровне. «Выборы по партийным спискам стали тем объединяющим началом, тем цементом для обновленной политической системы РФ, которая сегодня привела к тому, что государственность укрепляется, наш федерализм приобретает формы централизованного. Не закрепив в Конституции выборы по пропорциональной системе, тем не менее, хватало нашим политическим и государственным руководителям мудрости партийную составляющую на федеральных выборах сохранить. Мы все говорим об общих принципах организации публичной власти в центре и на местах», – пояснил он.

При этом Диденко привел в пример муниципалитеты, где уже прошли выборы только по одномандатной системе, и в итоге местные парламенты состоят из представителей только одной партии. «Этот вариант у нас был. Мы знаем к чему он привел. Всегда господство одной партии – это путь к застою. Это снижение градуса политической борьбы. Но самое главное – утрата у населения интереса к выборам. Если одна партия, одно мнение, одна программа, и одни и те же люди в этой партии, – никакой демократии, никакого плюрализма и никакого развития не будет. Именно поэтому фракция ЛДПР настаивает на том, чтобы была эта поправка и эта часть закона пересмотрена», – заявил парламентарий.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов со своей стороны отметил, что «обнуление партийных списков в регионах» приведет к превращению местных парламентов «боярские» Думы, а также ограничению тех, кто сможет работать на непрофессиональной основе, то есть без оплаты. «Кто будет избираться? Будут избираться крестьяне, рабочие в местные законодательные органы, или это будут избираться люди бизнеса – те, у которых есть и время на непрофессиональной основе. Это следующая претензия к тем новациям – в основном, это будут непрофессиональные депутаты. По четным месяцам он будет заниматься бизнесом, по нечетным – раз в месяц придет проголосует за разработанные законы исполнительной властью и бюджеты. Вот такого нам не надо поворота. Вот такого разворота мы не можем поддержать», – подчеркнул Нилов.

Депутат от «Новых людей» Антон Ткачев, в свою очередь, заявил, что одна часть фракции поддерживает законопроект в нынешнем виде, другая – считает, что его цели и задачи будут невыполненными. «Если данные, которые поднимаются с местного уровня, попадают на федеральный уровень – некорректные и они во многом могут деформироваться за счет нашей бюрократической лестницы, которая сформирована, то решения будут приниматься некорректно. И даже, возможно, централизация повлияет губительно», – сказал он.

«Нужно сохранить полномочия региональных парламентов оказывать не просто рекомендацию, а влияние на формирование структуры исполнительной власти. В тексте законопроекта эта норма не прописана должным образом. Ну и губернаторы не должны избираться более чем на два срока. Сменяемость власти – это залог ее обновляемости и развития. Мы посмотрим, как этот закон будет работать. Скорее всего, без наших поправок он не совсем будет публичным, и цели и задачи будут, скорее всего, невыполненными», – констатировал Ткачев.

Депутат от КПРФ Николай Осадчий сообщил, что его фракция отказывается поддерживать законопроект в нынешнем виде, так как он усугубляет недоверие россиян к власти. «На сегодняшний день одной из главных текущих проблем является огромное недоверие общества к власти. Огромное недоверие народа к власти проявляется в очень многих обстоятельствах. К сожалению, закон, который называется «Об организации публичной власти» совершенно эту проблему не учел, и, на наш взгляд, он усугубляет ситуацию, потому что бюрократизирует, дает основы дальнейшей бюрократизации региональной власти и ослабляет значение представительных органов власти», – пояснил Осадчий.

Тем не менее, в итоге большинством голосов, которыми в Госдуме обладают представители партии «Единая Россия», закон о единой системе публичной власти был принят в третьем, окончательном чтении. Согласно этому документу, руководитель региона теперь не может называться «президентом». Также изменяется механизм ответственности главы региона, который может быть отрешен от должности президентом РФ, после чего в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе. При этом в законе нет ограничений по срокам замещения должности губернатора.

Закон также предусматривает возможность дистанционной работы для Заксобраний и допускает полупрофессиональную основу деятельности депутатов. При этом теперь на выборах регионы имеют право полностью отказаться от голосования по партийным спискам. В то же время ряд ключевых министров в региональные правительства будут назначаться по согласованию с федеральными органами власти, что фактически ставит власти субъектов РФ в полную зависимость от федерального центра.

Москва, Мария Соколова

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