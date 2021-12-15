Совет Федерации поддержал закон о публичной власти в регионах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о единой системе публичной власти в регионах России. Утвержденный сенаторами документ, в частности, запрещает главам регионов именовать себя президентами и отменяет для них ограничения по срокам замещения своей должности.

За принятие закона проголосовали 146 сенаторов, против высказались четверо.

Документ представил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из его авторов Андрей Клишас. Он отметил, что закон подготовлен в развитие новых положений Конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование ее организации в регионах. По его словам, ко второму чтению законопроект был существенно доработан, к документу поступило более 400 поправок. В итоговом тексте принято более 160 поправок, уточнил он.

Новый закон изменяет механизм ответственности главы региона. Как сообщал «Новый День», губернатор может быть отрешен от должности президентом РФ, после чего в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе.

В законе также прописана возможность дистанционной работы для региональных парламентов. При этом на выборах регионы вправе полностью отказаться от голосования по партийным спискам. В то же время ряд ключевых министров в региональные правительства будут назначаться по согласованию с федеральными органами власти. Это фактически ставит власти субъектов РФ в полную зависимость от федерального центра.

Госдума приняла этот закон в третьем, окончательном чтении 14 декабря. Часть думской оппозиции отказалась утверждать документ, поскольку, по их мнению, новые нормы ведут к застою и росту недоверия россиян к власти.

Москва, Наталья Петрова

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