Куйвашев: в Екатеринбурге вакцины нет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме подтвердил, что в Екатеринбурге закончилась вакцина. «Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем – все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», – сообщил он.

Сегодня поступило 36 тысяч доз «Спутника V», завтра вакцину начнут распределять по больницам. После регион ждет поступления «Спутника Лайт» – федеральный оперштаб обещал направить 4 миллиона доз в субъекты страны, в том числе в Свердловскую область. Куйвашев уточнил, что вводить обязательную вакцинацию не будут, пока вакцина в регион не поступит.

«Я вас очень прошу, записывайтесь на прививку в поликлиники, все-таки там основное место для вакцинации. Это позволит избежать ненужных в пандемию очередей в торговых центрах и сэкономит вам время», – добавил губернатор.

Отметим, практически с самого начала вакцинации уральцы сообщают, что поставить прививку в больницах практически нереально – записывают на месяцы вперед или вообще не перезванивают. А в ТЦ вакцинируют сразу, очереди на самом деле и там стали образовываться – вероятно, после информации о том, что будет вводиться принудительная вакцинация.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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