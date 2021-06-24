В Екатеринбурге выстраиваются очереди из желающих вакцинироваться от коронавируса (ФОТО)

В торговых центрах Екатеринбурга очереди на вакцинацию. Так, сегодня утром несколько десятков человек дежурили у «Гринвича» еще до его открытия. Некоторые из них, зайдя в толпу, даже надели маски.

Накануне аналогичная очередь была в ТЦ «Максидом», где работал пункт вакцинации. Очевидцы рассказывают, что в «Меге» и «Парк Хаусе» люди часами ждут, чтобы поставить прививку. Вероятно, такие очереди спровоцированы новостями о возможном введении принудительной вакцинации.

Добавим, в медицинских лабораториях тоже стало больше людей. По словам сотрудницы одной из лабораторий, с момента, как возобновили перелеты на зарубежные курорты (например, в Турцию в первый же день вылетело из Кольцово 600 человек), стало больше записей на ПЦР-тест, а после разговоров о принудительной вакцинации и введения антиковидных мер в Москве екатеринбуржцы чаще сдают тесты на антитела.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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