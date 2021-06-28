Екатеринбуржцы часами стоят на жаре, чтобы поставить прививку от Covid-19, в ТЦ – тоже очереди (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в мобильных пунктах вакцинации сегодня наблюдаются большие очереди. Десятки человек стоят часами, чтобы поставить прививку от коронавируса, некоторые ждут на жаре и палящем солнце. Сами екатеринбуржцы объясняют желание именно сейчас привиться наступающей третьей волной пандемии и наличием вакцины.

Очереди на прививку от ковида

Корреспондент «Нового Дня» сегодня побывал в трех мобильных пунктах вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге: в двух торговых центрах и цирке. Везде – десятки желающих поставить прививку. Люди готовы часами стоять, лишь бы получить первый компонент «Спутника V». Так, в «Гринвиче» на момент нашего визита было около 70 человек, которые стояли на тот момент уже полтора-два часа. В «Меге» народу в самой очереди было меньше, но ожидающие прививку рассказали, что некоторые приходят, занимают очередь и идут на шопинг, чтобы не стоять на месте. Хуже всего условия – в мобильном пункте в Екатеринбургском цирке. Большая очередь на прививку стоит на улице, на самом солнцепеке – температура воздуха превышает 30 градусов. Люди выглядят утомленными. Но какой-либо агрессии у горожан нет.

Многие говорят, что только сейчас решились ставить прививку, потому что раньше не было времени (кто-то вышел в отпуск), либо не было вакцины в ближайшей к дому поликлинике, а сейчас сделать это в ТЦ проще всего. Также люди боятся начавшегося роста заболеваемости и хотят быть защищенными в разгар третьей волны. Некоторые признаются, что не верили, что эта третья волна будет, поэтому раньше не вакцинировались, и только сейчас твердо решили привиться. Также среди людей в очереди были те, кто собирается в отпуск в Турцию, и студент, которому прививка нужна, чтобы получить место в общежитии.

Добавим, очереди на прививку начались не сегодня. Екатеринбуржцы рассказывают, что для некоторых вакцинация стала труднопроходимым квестом.

«Я всю прошлую неделю пыталась поставить прививку от коронавируса. В понедельник, 21 июня, пришла в ближайший ТЦ «Омега», там была очередь человек 100. Стоять часами, тем более в условиях когда заболеваемость растет, не хотелось. Я решила сходить в поликлинику по месту жительства. 22 июня пришла туда – там пусто. Как оказалось, потому, что вакцины нет, по словам врачей, она должна была поступить после 27 июня, – рассказала екатеринбурженка Надежда. – 23 июня я вновь пошла в «Омегу», пришла за час до открытия пункта вакцинации, уже был народ, но не так много. Отстояв очередь, я узнала, что первый компонент закончился – было около 30 доз. Дальше ставили только второй компонент. Расстроилась, пошла домой. Потом услышала, что и губернатор признал, что вакцины в Екатеринбурге нет. В итоге, как только в новостях рассказали, что в город пришла партия «Спутника V», я 25 июня сразу пошла в торговый центр, отстояла очередь и привилась».

Девушка признается, что мотивация была, наверное, как у всех: быть защищенной в разгар третьей волны коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Всеволод Феникс, Антон Отман

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