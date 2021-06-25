В Екатеринбурге появилась вакцина от коронавируса: адреса

В Екатеринбурге снова можно поставить прививку от коронавируса. Первый компонент вакцины появился в поликлиниках и в торговых центрах. Адреса поликлиник можно уточнить на сайте городского центра медпрофилактики, но предварительно нужно записаться: через сайт, по телефону 122 или через «Госуслуги». В торговые центры запись не нужна, сегодня вакцинировать будут по следующим адресам:

• ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;

• Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 13:00 до 19:00;

• ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10:00 до 14:00;

• ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – с 11:00 до 14:00;

• ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) – с 16:00 до 19:00.

Добавим, накануне в Екатеринбурге закончилась вакцина, но, по словам губернатора Евгения Куйвашева, поступило 36 тысяч доз «Спутника V». Теперь власти ждут поставки «Спутника Лайт» – федеральный оперштаб обещал направить 4 миллиона доз в субъекты страны, в том числе в Свердловскую область.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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