«Справедливая Россия» за две недели до выборов исключила из списков несколько кандидатов в заксо и Госдуму

«Справедливая Россия» исключила из своих рядов и из партийных списков нескольких кандидатов в Госдуму и законодательное собрание Свердловской области – это боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Василий Смолин, предпринимательница Мария Штань, а также Валерий Хомутов и Олег Александров. Все они ранее поставили свои подписи под петицией на имя главы СР Сергея Миронова, в котором требовали отстранить от управления региональным отделением Андрея Кузнецова.

Напомним, в августе представители «СР» рассказали о том, что на них было оказано давление со стороны чиновников. В частности, об этом писал кандидат в ЗССО Евгений Попов, заявивший, что его позвал на встречу глава департамента внутренней политики региона Антон Третьяков и попросил подписать обращение к Миронову о недовольстве действиями Кузнецова. Помимо этого Попов заявил, что Третьяков предложил ему сняться с выборов. «У истории будет продолжение. Вмешательство должностных лиц или государственных органов в избирательный процесс с целью оказания влияния на исход избирательной кампании не допускается», – писал тогда в фейсбуке председатель свердловского отделения СР Андрей Кузнецов, сегодня отметивший, что пять человек были исключены из рядов за «сговор с чиновниками» и «невозможность противостоять административному аппарату».

«До сегодняшнего дня мы активно работали вместе с предвыборным штабом «Справедливой России». У нас были нормальные рабочие отношения. Если и были какие-то разногласия, то все решалось в рабочем порядке, это нормальный процесс. Я была уверена, что мы нашли общий язык и вместе идем до конца», – написала Штань в своем фейсбуке по поводу исключения из списков.

Василий Смолин публично покаялся – он написал в фейсбуке, что подпись под посланием Миронову была ошибкой, однако избирком уже зарегистрировал ранее принятое решение об его исключении.

Добавим, Егора Мехонцева оставили в качестве кандидата-одномандатника в депутаты Госдумы – из уважения к спортивным заслугам, но также убрали из списка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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