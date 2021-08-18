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Среда, 18 августа 2021, 14:43 мск

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«Эсер» обвинил администрацию губернатора в провокации

На выборах в заксо – новый скандал. Кандидат по Белоярскому одномандатному округу от партии «Справедливая Россия – За правду» Евгений Попов заявил, что его пригласили в резиденцию губернатора, где предложили ему и нескольким однопартийцам пожаловаться Сергею Миронову на лидера областного отделения СР Андрея Кузнецова и сняться с выборов.

Об этом Попов рассказал на своей странице в фейсбуке. По его словам, вчера его пригласили в резиденцию от имени вице-губернатора Сергея Бидонько. Но потом перезвонили и сказали, что с ним встретится директор департамента по внутренней политике Антон Третьяков. Далее Попов пишет, что ему и его однопартийцам предложили подписать обращение к лидеру СР Сергею Миронову: якобы местные справедливороссы недовольны решением руководителя областного отделения партии Андрея Кузнецова, включившего в список кандидатов экс-депутата Армена Карапетяна. После чего, по утверждению Попова, ему предложили подписать это обращение и сняться с выборов. Он отказался.

По словам лидера свердловских эсеров Андрея Кузнецова, ему известно о таких «приглашениях» его однопартийцев в резиденцию.

Получить ответ от второй стороны пока не удалось. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил «Новому Дню», что о такой встрече ему ничего неизвестно, и он первый раз об этом слышит. Директор департамента по внутренней политике Антон Третьяков на звонки корреспондента «Нового Дня» не ответил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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