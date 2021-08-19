Миронов обратился к генпрокурору из-за сообщений свердловских эсеров о давлении на них (ДОКУМЕНТ)

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку информации о давлении на кандидатов в заксобрание Свердловской области от СР со стороны областных властей.

Обращение к Игорю Краснову опубликовано на официальном портале партии. В нем говорится, что Миронов начал получать жалобы от кандидатов в свердловское заксо. Они пишут, что областные чиновники склоняют их к подписанию обращения к самому Миронову, в котором говорится, что подписанты недовольны действиями председателя совета регионального отделения партии Андрея Кузнецова, включившего в списки кандидатов Армена Карапетяна, и требуют принятия мер по его смещению с поста. Вместе с подписанием обращения от кандидатов, по их словам, требовали в знак протеста написать заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов заксобрания.

«Подобные требования со стороны должностных лиц государственных органов власти Свердловской области грубо нарушают нормы действующего законодательства, так как вмешательство должностных лиц или государственных органов в избирательный процесс с целью оказания влияния на исход избирательной кампании не допускается, тем более не допускается аналогичное вмешательство в деятельность политических партий», – говорится в обращении Миронова к Игорю Краснову.

Как уже сообщал «Новый День», накануне кандидат по Белоярскому одномандатному округу от партии «Справедливая Россия – за правду» Евгений Попов заявил, что его пригласили в резиденцию губернатора, где предложили ему и нескольким однопартийцам пожаловаться Сергею Миронову на лидера областного отделения СР Андрея Кузнецова и сняться с выборов. Попов отказался. По данным лидера свердловских эсеров Андрея Кузнецова, обращение согласились подписать только 5 человек из 70, указанных в партийных списках, причем некоторые из них – даже не члены партии.

Добавим, вице-губернатор Сергей Бидонько заявил «Новому Дню», что впервые слышит о подобных фактах. Директор департамента внутренней политики Антон Третьяков не отвечает на звонки.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 19.08.21

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