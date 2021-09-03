Боксер Егор Мехонцев снимается с выборов в Госдуму

Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев, которого ранее выдвинула в Госдуму «Справедливая Россия» по Асбестовскому округу 172, решил выйти из гонки. Правда, после того, как региональный совет партии решил убрать его из списка кандидатов в заксобрание.

Заявление Мехонцева распространила пресс-служба Федерации бокса России. В нем спортсмен объясняет свое решение тем, что во время предвыборной кампании он осознал, как изменилась к лучшему жизнь в Екатеринбурге и стране в целом благодаря президенту, и поэтому сейчас надо «сплотиться вокруг него».

Как уже сообщал «Новый День», «Справедливая Россия» исключила из своих рядов и из партийных списков нескольких кандидатов в Госдуму и законодательное собрание Свердловской области – это боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Василий Смолин, предпринимательница Мария Штань, а также Валерий Хомутов и Олег Александров. Все они ранее поставили свои подписи под петицией на имя главы СР Сергея Миронова, в котором требовали отстранить от управления региональным отделением Андрея Кузнецова. Но кандидатом по одномандатному округу эсеры Егора Мехонцева все-таки оставили – «из уважения к его олимпийским заслугам».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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