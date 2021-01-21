Ребрендинг «Справедливой России» завершится в феврале. На Урале к эсерам присоединится только «За правду»

Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» планируется завершить до конца февраля. Свердловские эсеры уверены, что процедура не сильно повлияет на работу регионального отделения. Дело в том, что местной ячейки «Патриотов России» в области давно не существует, а активисты партии Захара Прилепина представлены на Среднем Урале больше как общественное движение.

О том, как будет происходить слияние трех партий, «Новому Дню» рассказал координатор свердловского отделения СР Андрей Кузнецов. «Все три партии должны принять организационные решения в рамках своих уставов. Надо обратить внимание, что «Справедливая России» выступает как объединительная площадка, то есть речь идет о вливании в «Справедливую Россию» двух партий, да, это будет с небольшой коррекцией названия политической организации, ребрендингом. Но ситуация сейчас выглядит так, что это не создание новой партии, а объединений на базе «Справедливой России» со всеми вытекающими последствиями. Если быть точнее, в результате слияния две другие партии перестанут существовать», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, структура регионального отделения СР останется без изменений, но пополнится новыми партийцами после объединения. «Мы рассчитываем, что до конца февраля будет проведен федеральный съезд «Справедливой России», где уже будет представлена практически обновленная политическая организация», – отметил Кузнецов.

Также он сообщил, что пока не проводил никаких переговоров с другими региональными отделениями и только собирает информацию о них. И, например, с удивлением обнаружил, что работа свердловского отделения «Патриотов России» была приостановлена по решению Минюста РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отделении партии «За правду» в Екатеринбурге тоже пока не в курсе нюансов будущего объединения. «Сейчас никакой конкретной информации дать не могу. В конце января у нас будет партийный съезд, где будет приниматься решение. Сейчас в свердловском отделении «За правду» минимальное количество членов, которое требуется для регистрации в Минюсте – 11 человек. В основном у нас делается упор на общественное движение, которое насчитывает более тысячи сторонников. Они есть как в крупных, так и в небольших городах Свердловской области», – рассказал агентству председатель реготделения «За правду» Анатолий Губарев.

Напомним, в сентябре этого в Свердловской области параллельно с выборами в Госдуму РФ будет избираться новый состав регионального Заксобрания. Обе партии ранее высказывали желание участвовать в борьбе за мандаты областного парламента.

«Всех сильных кандидатов, которые предложат наши партнеры, мы будем рассматривать без проблем. Выборов в этом году будет очень много, порядка 400 мандатов замещается, если смотреть вместе с муниципальными кампаниями», – отметил Андрей Кузнецов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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