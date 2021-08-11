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«Единая Россия» потратила миллионы рублей на агитацию губернатора без логотипа партии (ФОТО)

Избирательный фонд «Единой России» стал самым большим из всех участников парламентских выборов в Свердловской области. Добровольные пожертвования партии от юридических лиц только на конец июля составили 25 миллионов рублей. Из этой суммы более 19,2 миллиона рублей уже истрачено на предвыборную агитацию. В том числе – на рекламные щиты, газеты и листовки с лицом губернатора Евгения Куйвашева, который идет «паровозом» партийного списка на выборах в заксобрание.

Примечательно, что на агитации губернатора вообще нет партийной символики. В пресс-службе СРО ЕР пояснили этот факт так: «Все АПМ (агитационные печатные материалы) разрабатываются избирательным штабом, тестируются и имеют определенную цель. Общую стратегию рассказать не можем, но до начала выборов еще больше месяца, и мы с вами увидим еще много образцов агитационных материалов».

На предыдущих выборах, в 2016 году, губернатор не стеснялся бренда ЕР и часто появлялся на первой полосе партийной газеты. В текущей избирательной кампании рекламные газеты Куйвашева вообще не имеют выходных данных. На рекламных щитах используются абстрактные фразы «Это волнует каждого» и «Справимся» без привязки к выборам. В результате, как показал недавний опрос «Нового Дня», жители уверены, что идет какая-то губернаторская кампания, а не выборы депутатов.

«Очень странно, что в наружной агитации нет прямой ассоциации губернатора с партией. Да, это PR-технология, но мне непонятен ее смысл. Дело в том, что в Свердловской области все партии в избирательной кампании используют федеральную повестку. С одной стороны, это плюс. Например, если человек всегда голосует за Жириновского, то он автоматически будет голосовать за ЛДПР на уровне заксо. Но есть и минус, потому что людям также нужна региональная повестка. У наших оппозиционных партий нет равновесных фигур, которые могли бы составить конкуренцию Куйвашеву. Губернатор озвучивает региональную повестку, и это выигрышно для «Единой России». Но логотипа партии на его агитации нет», – отмечает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

На данный момент «Единая Россия» является лидером по официальным тратам на агитацию. Избирательные фонды КПРФ, «Справедливой России – за правду» и ЛДПР на конец июля были пусты, хотя их предвыборная реклама появилась даже раньше, чем у единороссов. Согласно данным областного избиркома на 3 августа, Партия Роста собрала для ведения кампании 3,1 млн рублей, «Новые люди» – чуть более 1 миллиона рублей, «Зеленая альтернатива» – 915 тысяч рублей, «Яблоко» – 416 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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