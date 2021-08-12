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Четверг, 12 августа 2021, 12:49 мск

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От «приуныл» до «спалимся»: как соцсети отреагировали на агиткампанию Куйвашева (ФОТО)

Рекламные плакаты губернатора Евгения Куйвашева, который идет лидером списков «Единой России» на выборах в Госдуму и свердловское заксобрание, стали хитом в соцсетях. Переосмыслить слоганы «Волнует каждого» и «Справимся» пытаются даже конкуренты по избирательной кампании.

Агитки с лицом Куйвашева появились на улицах Екатеринбурга еще в июле. При этом жители замечали, что плакаты с фразой «Цены. Это волнует каждого» никогда не размещались в торговых сетях, хотя стоимость сезонных овощей в этот период била рекорды. Затем легкий троллинг губернатора устроили любители поэзии Есенина и кандидат от «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова.

Вторая серия плакатов произвела настоящий фурор. Лаконичное «справимся» пользователи соцсетей переделывают на разный лад. Особенно постарался юзер с ником RoburLeConquer.

Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»
Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»
Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»
Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»
Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»
Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»
Фото: телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга»

Напомним, листовки и рекламные баннеры Евгения Куйвашева оплачиваются из избирательного фонда «Единой России». При этом на агитации губернатора отсутствует логотип партии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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