Реальный срок: Мосгорсуд отказался освобождать Навального по делу «Ив Роше»

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию на решение о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный. При этом судья согласился зачесть в срок наказания полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом в конце 2014-го – начале 2015 года.

«Постановление Симоновского районного суда Москвы от 2 февраля 2021 года в отношении осужденного Навального Алексея Анатольевича изменить, зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Навального Алексея Анатольевича под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года, – зачитал судья, прямую трансляцию из зала заседаний вел телеканал «Дождь». – В остальной части постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения».

Очередное судебное заседание по «делу Навального» вновь происходило в выездном режиме: на этот раз Мосгорсуд прибыл в здание Бабушкинского суда столицы. В начале заседания в субботу Навальный поинтересовался у судьи Дмитрия Балашова о причине такого решения, и тот ответил, что это сделано в интересах подсудимого: «чтобы адвокаты по городу не ездили». Дело в том, что после полудня в Бабушкином суде пройдет очередное заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Видеосъемку процесса, на которой настаивала сторона Навального, судья запретил.

Адвокаты политика настаивали на обеспечительной мере в качестве освобождения Навального, поскольку сейчас он находится в полной зависимости от российских властей, а ранее в спецприемнике Москвы ему уже становилось плохо. Навальный подчеркнул, что решение о замене наказания на реальный срок можно было бы рассмотреть, только если бы он скрывался, однако он регулярно отмечался в инспекции, и его представитель сообщил ФСИН о его местонахождении в Германии после выписки из клиники, передает «Медиазона». Прокурор Екатерина Фролова заявила на это, что период реабилитации Навального российские власти не считают лечением и полагают, что он в это время скрывался.

В своем последнем слове Навальный заявил, что «нужно бороться не только с тем, что Россия не свободна, а и по другим направлениям несчастна». «Русскую литературу откройте, одни описания несчастья и страдания. Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой», – подчеркнул он.

При этом Мосгорсуд принял ходатайство адвокатов Навального о необходимости по решению ЕСПЧ аннулировать решение о замене ему условного срока на реальный.

«Суд постановил: расценивать данное ходатайство как один из доводов защиты, оценка которому будет дана в совещательной комнате при вынесении итогового решения», – цитирует «Интерфакс» судью. 16 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, однако в Минюсте РФ заявили, что не исполнят это решение.

Напомним, Симоновский районный суд 2 февраля по просьбе ФСИН заменил Навальному условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. В Федеральной службе исполнения наказаний объяснили ходатайство тем, что оппозиционер регулярно нарушал условия испытательного срока – в частности, не приходил отмечаться, а после отравления и отъезда в Германию в состоянии комы, не сообщил в срок о своем местонахождении.

Приговор по «делу Ив Роше» был вынесен в 2014 году. Тогда Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. В 2017 году ЕСПЧ вынес решение о нарушении прав Навальных в ходе этого процесса, и обязал российские власти выплатить братьям компенсацию на общую сумму €80 тыс.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.21

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