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Пятница, 14 января 2022, 14:24 мск

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Бывший депутат ЕГД Леонид Волков попал в реестр экстремистов

Леонид Волков (справа)

Соратник оппозиционера Алексея Навального, а в прошлом – депутат городской думы Екатеринбурга Леонид Волков попал в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Леонид Волков родился в 1980 году в Свердловске, закончил Уральский государственный университет. В 2009 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга по одномандатному округу № 10 (Кировский район) как самовыдвиженец. В 2013 году возглавил избирательный штаб Алексея Навального на выборах мэра Москвы, с тех пор считается его ближайшим соратником. Вместе с Волковым в список экстремистов попал его единомышленник Иван Жданов.

Напомним, в июне 2021 года Московский городской суд признал экстремистскими некоммерческие организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (внесены в реестр НКО-иноагентов в РФ), а также так называемые штабы Навального. Их деятельность была официально запрещена в России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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