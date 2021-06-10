Суд признал экстремистскими ФБК и штабы Навального

Московский городской суд признал экстремистскими некоммерческие организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (внесены в реестр НКО-иноагентов в РФ), а также так называемые штабы Навального. Их деятельность официально запрещена в России.

«Удовлетворено административное исковое заявление прокурора Москвы. Решением суда ликвидированы некоммерческие организации «ФБК» и «ФЗПГ», запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Судебное заседание продолжалось более 12 часов.

Запрет на деятельность вступил в силу немедленно. Кроме того, после уплаты возможных долгов имущество ФБК должно быть обращено в собственность РФ.

Прокуратура назвала решение законным, а вот сторона защиты уже заявила о намерении подать жалобу.

Напомним, в конце апреля суд по заявлению прокуратуры приостановил работу штабов оппозиционера Алексея Навального и ФБК. Причиной стала публикация на сайтах и соцсетях организаций экстремистских материалов, призывов к участию в несогласованных акциях. Через пару дней руководитель штабов Леонид Волков объявил, что сеть в регионах будет распущена, чтобы защитить сотрудников от уголовной ответственности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.06.21

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