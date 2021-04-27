Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК*

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность связанных с Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ*). Ранее столичная прокуратура потребовала признать ФБК*, ФЗПГ* и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК*, ФЗПГ*», – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости». Список запретов Мосгорсуд не привел, поскольку «дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации».

Накануне прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального и ФБК* до решения о признании их экстремистскими. В тот же день в Мосгорсуде началась досудебная подготовка по иску прокуратуры о признании организаций, связанных с Навальным, экстремистскими.

Ранее прокуратура указывала, что «в представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами».

По мнению надзорного ведомства, «эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России». Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции», отмечала прокуратура.

* организация признана НКО-иноагентом в РФ

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.21

Макс Покровский: концерт в Екатеринбурге отменили из-за нашей поддержки Навального. / Президент Сербии сделал повторную прививку от коронавируса. / Облсуд отказался выпускать из-под ареста сотрудника «ОВД-Инфо». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»