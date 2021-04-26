Прокуратура приостановила деятельность организаций, связанных с Навальным

Прокуратура Москвы приостановила деятельность «Штабов Навального», ранее признанных в России иностранными агентами. Об этом сообщил директор ФБК (организация также признана иноагентом) Иван Жданов, опубликовав в твиттере копию решения надзорного ведомства.

По его словам, аналогичное решение принято в отношении ФБК. В обосновании прокуратуры говорится, что на сайтах и в социальных сетях организации размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях.

Решение о запрете также готовится в отношении Фонда защиты прав граждан (также внесен в реестр иноагентов).

Сегодня в Мосгорсуде началась досудебная подготовка по иску прокуратуры об признании организаций, связанных с Алексеем Навальным, экстремистскими. Надзорное ведомство отмечало, что «в представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами».

Как считает прокуратура, «эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России. Как указывалось ранее, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.04.21

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