Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов Навального

Сеть региональных штабов Алексея Навального будет закрыта. Об этом сообщил ее руководитель Леонид Волков в своем Telegram-канале. Ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. Решение принято в рамках рассмотрения в суде иска столичного надзорного ведомства о признании экстремистскими организациями штабов Навального и других структур, связанных с оппозиционером, – Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ*).

По словам Волкова, сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», поскольку оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

Как отметил соратник Навального, ребрендинг не поможет. «Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация – только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат», – сообщил Волков.

«Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», – объявил Волков.

Однако, отметил он, соратники Навального «не опускают руки». «Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами», – резюмировал Волков. В своем видеообращении он уточнил, что часть штабов «продолжат работу как самостоятельные независимые региональные общественно-политические движения во главе с сильными лидерами».

Ранее столичная прокуратура заявила, что штабы Навального, ФБК* и ФЗПГ* «ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами». Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции», отмечало надзорное ведомство.

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