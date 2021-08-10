Росфинмониторинг внес структуры Навального в «черный список»

Росфинмониторинг внес структуры скандального политика Алексея Навального в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это касается Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального», которые Минюст снес в список запрещенных в РФ.

Кроме того, ФБК и ФЗПГ были включены в список иноагентов и ликвидированы.

4 августа вступило в силу решение суда о признании этих структур экстремистскими. По оценке прокуратуры, целью организаций было «создание условий» для изменения основ конституционного строя с использованием сценария «цветной» революции.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

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